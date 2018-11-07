Ağrı'da terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 15 zanlı enselendi.07 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ilçede terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, örgüt propagandasında bulundukları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
15 ZANLI YAKALANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda toplantı halinde oldukları belirtilen 15 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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