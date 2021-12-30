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Gündem Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi
Gündem

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:47:00 -
Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması bekleniyor.

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