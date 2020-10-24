Ağrı’da Tayyip Erdoğan Camii dualarla açıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hayırseverlerin desteğiyle ilçe merkezinde 3 bin 715 metrekare alana inşa edilen caminin açılışı için tören düzenlendi. Kur’an tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, kurdele kesiminin ardından hutbe okuyup, camide ilk cuma namazını kıldırdı.