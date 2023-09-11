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Yerel Ağrı'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı!
Yerel

Ağrı'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 17:58:00 -
Ağrı'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı!

Ağrı'da bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı.

Ağrı'da bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı.

Olay, Patnos ilçesinin Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. Tunç ile aynı zamanda akrabası olan kayınpederi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

M. Tunç, silahla karısı B. Tunç, kayınbiraderi F. Tunç ile eşi N. Tunç ve kayınvalidesi H. Tunç'u yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F. Tunç olay yerinde, B. Tunç ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

M. Tunç'u yakalamak için çalışma başlatılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. (İLKHA)

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