Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Akyele köyünde yaşayan Aşut ve Taştan aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gökhan Aşut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan diğer 6 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.