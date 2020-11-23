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Aktüel Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
Aktüel

Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:35:17 -
Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken devrilen kamyonetteki 17 sığınmacı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 54 D 6509 plakalı kamyonet, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'da yapılan trafik uygulamasında sürücü, polisin "dur" ihtirana uymayarak kaçtı.

Polis ekiplerinin takip ettiği kamyonet, Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyü mevkisindeki kavşakta sürücü kamyoneti bırakarak kaçtı, hareket halindeki kamyonet yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz sığınmacı, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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