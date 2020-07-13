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Yaşam

Ağrı'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak kaybolan Ali Osman Eytemiş'in (12) cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 06:39:00 -
Ağrı'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi Murat Eytemiş (10) ile koyun otlatırken sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş'in cesedine, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Eytemiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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