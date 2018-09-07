THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Doğubeyazıt kırsalına düzenlenen hava harekatıyla, saldırı hazırlığındaki silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

07 Eylül 2018 Cuma 09:41
Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ağrı Doğubeyazıt kırsalına hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ağrı Doğubeyazıt kırsalına 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:41
  1. Ağrı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Twitter
  4. Doğubeyazıt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi destekleyebilir”
    1. “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi..
    2. Futbola yatırım kar ettirecek mi?
    3. Korkunç sakatlık! Maç sırasında..
    4. Kömürden gaz maskesi yapmaya başladılar
    5. Beyazıt Öztürk jüri üyesi mi oldu?
    6. Adana'da polis, silah kaçakçılarına..
    7. Türkerler Holding’den 664 milyon..
    8. Elazığ’da araç tarlaya uçup ters..
    9. Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp..
    10. Tam bir canavar çıktı! 5 cinayet daha...
    11. Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 Plus..
    12. Soldado sonunda isyan etti: Kariyerimi..
    13. Toplantı halinde böyle yakalandılar!..
    14. Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı
    15. Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2..
    16. Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    17. Parasını yolculardan istediler!..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    19. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    20. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?