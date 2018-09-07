Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Doğubeyazıt kırsalına düzenlenen hava harekatıyla, saldırı hazırlığındaki silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.07 Eylül 2018 Cuma 09:41
Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ağrı Doğubeyazıt kırsalına hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı Doğubeyazıt kırsalına 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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