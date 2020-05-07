Ağrı'da öldürülen terörist bakın kim çıktı
Ağrı Doğubayazıt'ta öldürülen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Özer İnce olduğu tespit edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan, sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce adlı terörist olduğu tespit edildi.