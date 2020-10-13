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Aktüel Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:30:17 -
Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, kafeterya, restoran, kafe, spor salonu ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 478 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetlemelerde bulundu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yapılan denetimlerde görev alan ekipler, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira cezası verdi.

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