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Aktüel Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:47:06 -
Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye ceza uygulandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, restoran, cami, kafeterya, çay bahçesi, pazar yeri ve nikah salonu gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 832 noktayı denetledi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplamda 9 bin bin 450'şer lira ceza verildi.

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