Ağrı’da intihar
Ağrı’nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
Ağrı’nın Yüzüncüyıl Mahallesinde ikamet eden 22 yunus yaşındaki Yaşar isimli genç, silahla kendine ateş ederek intihar etti.
Merkeze bağlı Yüzüncüyıl Mahallesindeki evinde silahla intihar eden Yunus Yaşar adlı genç, hayatını kaybetti. Gencin intihar sebebi henüz öğrenilemezken ihbar üzerine olay yerine giden emniyet birimleri soruşturma başlattı.
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