Ağrı'da güvercin nöbeti! Dondurucu soğukta kuşları yaşatmak için her birine servet harcıyorlar!
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Menekşe Sevince ve ailesi, yaklaşık 7 yıldır evlerinin damında besledikleri güvercinler için adeta seferberlik ilan etti. Termometrelerin dondurucu seviyelere indiği bölgede kuşların hayatta kalabilmesi için büyük emek veren aile, kümesi elektrikli lambalarla ısıtarak özel bir koruma alanı oluşturdu. Maddi değeri 20 bin ile 30 bin TL'yi bulan nadide güvercinlerin bakımı, kış aylarında tam bir sabır sınavına dönüşüyor.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Menekşe Sevince babasıyla birlikte kendi imkânlarıyla satın aldıkları güvercinlerin bakımını yaklaşık 7 yıldır sürdürüyor. Bölgedeki kış aylarında hava sıcaklığının ciddi şekilde düşmesi, güvercinler için hayati risk oluşturuyor. Bu nedenle aile, kuşların zarar görmemesi amacıyla özel bir kümes inşa etti. İçi elektrikli lambalarla ısıtılarak daha güvenli bir ortam sağlanan kümesteki her bir güvercin için harcamalar 20 bin ile 30 bin TL'yi buluyor
Güvercinlerin bakımını babasıyla birlikte üstlenen Menekşe Sevinc, kışın kuşların sürekli kapalı alanda kaldığını belirtti. Bu durumun uçma kabiliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sevinc, ilkbaharda dışarı çıkarılan güvercinlerin yaklaşık bir ay boyunca uçmakta zorlandığını söyledi.
Babası şehir dışında çalıştığında tüm sorumluluğu tek başına üstlendiğini dile getiren Sevinc, kediler ve diğer hayvanların da güvercinler için tehdit oluşturduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen aile, hem maddi hem de manevi emekle güvercin yetiştiriciliğini sürdürmeye devam ediyor.