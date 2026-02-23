  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü? İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu! Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti! Irak’ta Türkmen milletvekilinin evine silahlı saldırı Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı!
Yerel Ağrı'da güvercin nöbeti! Dondurucu soğukta kuşları yaşatmak için her birine servet harcıyorlar!
Yerel

Ağrı'da güvercin nöbeti! Dondurucu soğukta kuşları yaşatmak için her birine servet harcıyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ağrı'da güvercin nöbeti! Dondurucu soğukta kuşları yaşatmak için her birine servet harcıyorlar!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Menekşe Sevince ve ailesi, yaklaşık 7 yıldır evlerinin damında besledikleri güvercinler için adeta seferberlik ilan etti. Termometrelerin dondurucu seviyelere indiği bölgede kuşların hayatta kalabilmesi için büyük emek veren aile, kümesi elektrikli lambalarla ısıtarak özel bir koruma alanı oluşturdu. Maddi değeri 20 bin ile 30 bin TL'yi bulan nadide güvercinlerin bakımı, kış aylarında tam bir sabır sınavına dönüşüyor.

Ağrı'da zorlu kış şartlarına rağmen yedi yıldır evlerinin damında güvercin yetiştire aile, kuşlarını hayatta tutmak için büyük emek harcıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Menekşe Sevince babasıyla birlikte kendi imkânlarıyla satın aldıkları güvercinlerin bakımını yaklaşık 7 yıldır sürdürüyor. Bölgedeki kış aylarında hava sıcaklığının ciddi şekilde düşmesi, güvercinler için hayati risk oluşturuyor. Bu nedenle aile, kuşların zarar görmemesi amacıyla özel bir kümes inşa etti. İçi elektrikli lambalarla ısıtılarak daha güvenli bir ortam sağlanan kümesteki her bir güvercin için harcamalar 20 bin ile 30 bin TL'yi buluyor

Güvercinlerin bakımını babasıyla birlikte üstlenen Menekşe Sevinc, kışın kuşların sürekli kapalı alanda kaldığını belirtti. Bu durumun uçma kabiliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sevinc, ilkbaharda dışarı çıkarılan güvercinlerin yaklaşık bir ay boyunca uçmakta zorlandığını söyledi.

Babası şehir dışında çalıştığında tüm sorumluluğu tek başına üstlendiğini dile getiren Sevinc, kediler ve diğer hayvanların da güvercinler için tehdit oluşturduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen aile, hem maddi hem de manevi emekle güvercin yetiştiriciliğini sürdürmeye devam ediyor. 

Engelli çocuğu vince bağlayıp video çeken 3 hayvan tutuklandı
Engelli çocuğu vince bağlayıp video çeken 3 hayvan tutuklandı

Yerel

Engelli çocuğu vince bağlayıp video çeken 3 hayvan tutuklandı

Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi
Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi

Gündem

Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi

Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!
Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

Yerel

Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23