Ağrı'da güvercin nöbeti! Dondurucu soğukta kuşları yaşatmak için her birine servet harcıyorlar!

Ağrı'da zorlu kış şartlarına rağmen yedi yıldır evlerinin damında güvercin yetiştire aile, kuşlarını hayatta tutmak için büyük emek harcıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Menekşe Sevince babasıyla birlikte kendi imkânlarıyla satın aldıkları güvercinlerin bakımını yaklaşık 7 yıldır sürdürüyor. Bölgedeki kış aylarında hava sıcaklığının ciddi şekilde düşmesi, güvercinler için hayati risk oluşturuyor. Bu nedenle aile, kuşların zarar görmemesi amacıyla özel bir kümes inşa etti. İçi elektrikli lambalarla ısıtılarak daha güvenli bir ortam sağlanan kümesteki her bir güvercin için harcamalar 20 bin ile 30 bin TL'yi buluyor

Güvercinlerin bakımını babasıyla birlikte üstlenen Menekşe Sevinc, kışın kuşların sürekli kapalı alanda kaldığını belirtti. Bu durumun uçma kabiliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sevinc, ilkbaharda dışarı çıkarılan güvercinlerin yaklaşık bir ay boyunca uçmakta zorlandığını söyledi.

Babası şehir dışında çalıştığında tüm sorumluluğu tek başına üstlendiğini dile getiren Sevinc, kediler ve diğer hayvanların da güvercinler için tehdit oluşturduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen aile, hem maddi hem de manevi emekle güvercin yetiştiriciliğini sürdürmeye devam ediyor.