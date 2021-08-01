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Gündem Ağrı’da feci kaza: 2 yaralı
Gündem

Ağrı’da feci kaza: 2 yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 05:16:00 -
Ağrı’da feci kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sularında Ağrı çevreyolu dörtyol kavşağında İdris T. idaresindeki 04 DC 266 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 58 E 70610 İran plakalı bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulup refüje çarpan ticari araçta bulunan sürücü İdris T. ile eşi Nurten T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken İran uyruklu olduğu belirtilen tır şoförünün ise ifadesi alınmak üzere Ağrı Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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