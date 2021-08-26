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Yerel Ağrı’da feci kaza! 1 ölü
Yerel

Ağrı’da feci kaza! 1 ölü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki otomobilin kazası sonrası bir kişinin yaşamını yitirdiği ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:07:00 -
Ağrı’da feci kaza! 1 ölü

Zihni Eren (74) idaresindeki 25 AC 963 plakalı otomobil, Ağrı-İran kara yolunun Uzunyazı köyü mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Eren'in cenazesi Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Diğer otomobildeki 2 yaralı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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