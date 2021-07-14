Ağrı'da etkili olan sel uluslararası karayolunu ulaşıma kapattı

Ağrı'nın Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu.

Karayolunun altından geçen menfezler tıkanınca oluşan sel karayoluna taştı ve karayolunda ulaşım bir müddet aksadı.

Diyadin ilçesi Karapazar köyü mevkiinde sel tarım arazilerine de zarar verdi. Selin getirdiği kaya parçaları ve hafriyat yüzünden Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, ekiplerin iş makineleri desteğindeki çalışmalarıyla kısmi olarak trafiğe açıldı ve şuan trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Trafiğin kontrollü sağlanması ve çalışmaların ağır yürütülmesi nedeni ile karayolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de etkili olan sel ilçeye bağlı Güllüce köyünde tarım arazilerine zarar verdi.

Köylüler kendi imkanları ile arazilerini traktörler ile selden korumaya çalıştı. Hummalı çaba cep telefonu görüntülerine yansıdı.