Ağrı’da eğitime ara verildi

Ağrı’da etkili olan Kar yağışı nedeniyle; Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Konuya dair Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla; Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 15 Şubat Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bahsi geçen ilçelerimizdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 15 Mart Salı gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır." denildi.