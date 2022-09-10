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Yerel Ağrı'da bir şirkete ait baz istasyonu yandı
Yerel

Ağrı'da bir şirkete ait baz istasyonu yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir operatör şirketine ait baz istasyonu yandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 15:47:00 - 2022-09-10 15:50:14

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Vatan Mahallesinde bir operatör şirketine ait baz istasyonunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının iç tesisat arızası nedeni ile meydana geldiği belirtildi.

Yangını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine Doğubayazıt Belediyesine ait İtfaiye ekipleri ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın güçlükle söndürülebildi.

Yangın nedeni ile büyük zararın meydana geldiği baz istasyonu kullanılmaz hale gelirken, GPS'lerin bölgede kapandığı ve bölgede bulunanların bir müddet şebekelerde sorun yaşayacağı öğrenildi. (İLKHA)

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