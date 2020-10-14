Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğubayazıt kırsalında Yıldırım 3 Harekatı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH birimleri ve jandarma komandoları tarafından başlatılan Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'da. " ifadeler kullanıldı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Harekatı kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 3-13, 2020.Ekimde hava destekli operasyonlar gerçekleştirdi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kırsal alanda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı kırsalında son operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi."İcra edilen operasyonlarda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın kanları yerde kalmamıştır." ifadesine yer verildi:

Operasyonlar sırasında ele geçilen terğristlere ait silahlar ve yaşam malzemeleri şöyle 2 MG-3 makineli tüfek, 1 G1 piyade tüfeği, 1 G3 saldırı tüfeği, 1 av tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kaleşnikov saldırı tüfeği, 1 M1 saldırı tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 06-13 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında ortak istihbarat çalışmaları sonucunda Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bir terörist ve bu teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi Ağrı'nın Yeniçadır köyü kırsalında yakalandı. Diyadin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 1 teröristin sorgusu halen devam ediyor.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.