  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 07:15:00 -
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğubayazıt kırsalında Yıldırım 3 Harekatı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH birimleri ve jandarma komandoları tarafından başlatılan Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'da. " ifadeler kullanıldı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Harekatı kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 3-13, 2020.Ekimde hava destekli operasyonlar gerçekleştirdi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kırsal alanda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı kırsalında son operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi."İcra edilen operasyonlarda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın kanları yerde kalmamıştır." ifadesine yer verildi:

Operasyonlar sırasında ele geçilen terğristlere ait silahlar ve yaşam malzemeleri şöyle 2 MG-3 makineli tüfek, 1 G1 piyade tüfeği, 1 G3 saldırı tüfeği, 1 av tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kaleşnikov saldırı tüfeği, 1 M1 saldırı tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Muş İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 06-13 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında ortak istihbarat çalışmaları sonucunda Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bir terörist ve bu teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi Ağrı'nın Yeniçadır köyü kırsalında yakalandı. Diyadin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 1 teröristin sorgusu halen devam ediyor.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkın ayağa kalktığı Asya ülkesinde flaş gelişme: Ve tecavüzcülere idam kararı!
Dünya

Halkın ayağa kalktığı Asya ülkesinde flaş gelişme: Ve tecavüzcülere idam kararı!

Bangladeş'te, artış gösteren kadına yönelik şiddet ve tecavüze karşı hükümet, azami ceza olan müebbet hapis cezasını idam cezası olarak deği..
Ronaldo koronavirüse yakalandı!
Spor

Ronaldo koronavirüse yakalandı!

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ronaldo..
Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj
Spor

Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj

Uluslararası kamuoyunda yeterli desteği göremeyen Azerbaycan'a Türkiye'den maddi manevi desteğin yanı sıra bir destek de dünyaca ünlü futbol..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay