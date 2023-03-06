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Gündem Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi
Gündem

Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Ağrı’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 136 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:25:00 -
Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Ağrı’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 136 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı ve Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlükleri Koordinesinde gerçekleşen charter seferi ile 136 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

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