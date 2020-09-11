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Aktüel Ağrı Valisi, dağ köyünde okulun ihtiyaçları için sebze üreten öğretmen çiftle hasat yaptı
Aktüel

Ağrı Valisi, dağ köyünde okulun ihtiyaçları için sebze üreten öğretmen çiftle hasat yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:49:24 -
Ağrı Valisi, dağ köyünde okulun ihtiyaçları için sebze üreten öğretmen çiftle hasat yaptı

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol, köy okulunun arka bahçesinde yetiştirdikleri meyve ve sebzelerle okulun ihtiyaçlarını gideren öğretmen çiftin yaptığı hasada katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve beraberindekilerle 2 bin rakımlı Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Eren ve Altun Oruç çiftini ziyaret etti.

Eğitim yuvasının arka bahçesinde kurdukları bostanda karpuz, kavun, domates, fasulye gibi çok sayıda meyve ve sebze yetiştirip satarak okulun ihtiyaçlarını karşılayan çifti tebrik eden Varol, okulda incelemelerde bulundu.

Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, öğretmen çiftle bostana giderek meyve ve sebze topladı.

Vali Varol, bir süre öğretmenlerle sohbet ettikten sonra köydeki çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirdi.














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