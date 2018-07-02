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Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması

Ağrı'da, Ramazan Bayramının birinci gününde dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden açıklama geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:13
Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması

Kaybolduktan 18 gün sonra dedesinin köyünde ölü bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"LEYLA AYDEMİR KIZIMIZ SAAT 18.45 SIRALARINDA BULUNDU"

Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:13
  1. Ağrı
  2. Ağrı Valiliği
  3. Leyla Aydemir

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  • hercaihercai3 sa önce
    Kopekler cocugun elbise parcasini koklayip bile bulabilirlerdi bu kucuk kizi. Ustelk kiz koyde bir evdeydi orda bulunduguna gore. Ne kadar kotu ve sapik insanlar var bu dunyada! IDAM SART!
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