Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması

Kaybolduktan 18 gün sonra dedesinin köyünde ölü bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"LEYLA AYDEMİR KIZIMIZ SAAT 18.45 SIRALARINDA BULUNDU"

Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.