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Aktüel Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm atağına hazırlanıyor
Aktüel

Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm atağına hazırlanıyor

İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Balık Gölü gibi birçok tarihi ve doğal güzelliği bulunan kentin turizm potansiyelinin ön plana çıkması için çalışma başlatıldı - Vali Osman Varol: - "Ağrı Dağı bu işin odağıdır ama sahip olduğumuz başka kültürel, mekansal, coğrafi ve gastronomi anlamında değerlerimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:19:24 -
Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm atağına hazırlanıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da Valilik öncülüğünde düzenlenen "Turizm Sektör Toplantısı"nda, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Balık Gölü gibi birçok tarihi ve doğal güzelliği bulunan kentin turizm potansiyelinin ön plana çıkması için çalışma başlatıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Turizm Sektör Toplantısı"nda, kentteki turizm alanlarının tanıtılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve Ağrı Dağı'nın turizme açılması gibi konular ele alınarak raporlaştırıldı.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı'nın dağcılık anlamında dünyanın en iyi dağlarından biri olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın medeniyetlerin doğduğu bölgede yer aldığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nı tanıtmak için çok fazla ilave bir çalışma yapmamıza gerek yok. Kendiliğinden tanıtımı ve reklamı olan bir mekandan bahsediyorsunuz. Bize de düşen, doğru bir döngüyle Ağrı Dağı'nı bilip daha yakından tanımak isteyen, kendi ilgi alanlarına göre o dağın sunduğu imkanlardan istifade etmek isteyenlerin beğenisine sunmak. Nuh'un Gemisi olduğu inanılan yapıyla ilgili burayı ziyaret etmek isteyenler için yapıya zarar vermeden altyapı çalışması ve tesisleşme yapılması gerekiyor."

Varol, dağcılık, doğa sporu ve doğa yürüyüşüyle ilgilenenlerin bölgeyi ziyaretinde altyapı imkanlarına erişmelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, Ağrı Dağı'nın ismini kullanarak bölgeye bir kayak merkezi yapmak istediklerini dile getirdi.

Ağrı'ya gelecek turistlerin ulaşım, barınma, yeme ve içme gibi konularda en ufak bir sıkıntı yaşamayacağı bir ortam oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Dünya insanları tarafından birçok yörede geniş yoğunlukla bilinen çok az yerler vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin birçok insan Türkiye'nin yerini haritada tam olarak gösteremeyebilir ama birçoğu Ağrı Dağı'nın yerini bilir ve Ağrı Dağı'nı tanıyor olabilir. Çok enteresan bir tarihin içerisinde, değişik kültürlerin etkisinden gelen bir ağırlığı var. Ağrı Dağı bu işin odağıdır ama sahip olduğumuz başka kültürel, mekansal, coğrafi ve gastronomi anlamında değerlerimiz vardır. Bunun tamamının harmanlanarak önemli bir turizm konsepti haline gelebilmesi için sizin bugün yaptığınız değerlendirme toplantısının önemli katkısı olacaktır."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da Ağrı'nın çok sayıda turistik mekanı ile Türkiye'nin parlak illerinden biri olduğunu belirtti.

"Büyük Ağrı Dağı Projesi Özel Oturumu" ile son bulan toplantıya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, ilçe kaymakamları, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, arkeologlar, proje uzmanları, ilgili işletme sahipleri, dağcılar ve tur rehberleri katıldı.

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