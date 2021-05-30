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Gündem Ağrı şehidinin kimliği belli oldu
Gündem

Ağrı şehidinin kimliği belli oldu

Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristlerce çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, hastanede gördüğü tedavi sonrası kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 09:41:00 - 2021-05-30 10:41:31
Ağrı şehidinin kimliği belli oldu

Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu esnasında teröristlerle çıkan çatışmada Hüseyin Keleş isimli  Jandarma Uzman Çavuş ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Keleş'ten kahreden haber geldi. 

Şehit ateşi Ankara'ya düştü

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

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