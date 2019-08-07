Ağrı Mili Eğitim Müdürü Tekin’in ilçe ziyaretleri Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilk olarak Tutak ilçesinde yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu. Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan’dan ilçede yapımı devam eden inşaatlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Diyadin ilçesine geçen Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile eğitim öğretimde hedefler ele alındı.

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