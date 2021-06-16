Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre açıklanan kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak. Adayların başvurularını hazırladıkları belgeleriyle birlikte 30.06.2021 tarihine kadar üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor. İlanda, Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen, posta veya e posta ile müracaat etmeleri isteniyor.
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