Ağrı Hayvan Borsası kapatılınca üreticiler yol kapatma eylemi yaptı

Üreticilerin iddiasına göre Ağrı merkeze bağlı bir köyde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeni ile Ağrı Hayvan Borsası'nın tedbir amaçlı kapatıldı.

Üreticiler duyurunun çok önceden yapılması gerektiğini savundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi sosyal medya hesapları üzerinden ise 15 saat önceden karantina ile ilgili şu duyuru yapıldı:

Borsaya sabah saatlerinde büyük ve küçükbaş hayvanlarını getiren üreticiler yetkililerin engeli ile karşılaşınca eylem yaptı.

Türkiye-İran ulaşımını sağlayan D100 Karayolunu tek taraflı trafiğe kapatan üreticiler trafik akışını kısa süreliğine durdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyet ekiplerinin konuşmasının ardından yolu yeniden trafiğe açan üreticiler Murat Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasındaki Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü önünde toplandı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile bir süre dışarıda konuşan üreticilerden temsilen bir grup Hayvan Sağlığı Yetiştiricileri ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü binasında Şube Müdürü Şerif Yılmaz ile görüşmeye geçtiler.

Görüşmelerin devam ettiği sırada polis ekipleri ise binada kalkanlar ile önlem aldılar.

Karantinanın bir köyde görülen hastalık üzerine alındığını ve bu karantinanın kendilerini zor duruma sokacağını belirten üreticilerden Ferman Kaya, "Ağrı'da Hayvan Borsası aniden kapatıldı. Hepimiz borçluyuz, borcumuz ödeyemiyoruz. Alacaklarımız var ve bunu da alamıyoruz. Bu durumumuzdan dolayı hayvan borsasının biran önce açılması için burada eylem yapıyoruz. Bir köyde hayvan hastalanmış bundan dolayı hayvan borsası kapatıldı. Bizde diyoruz ki o köyü karantina altına alın, millet işine baksın." dedi.

Üreticilerin borçlu ve alacaklı olduğunu, gerçekleşecek bu karantinanın üreticileri büyük sıkıntılara koyacağını belirten Mehmet Salih İmren ise şunları söyledi:

"Herkes hayvan almış ya da getirmiş satacak, aniden gelip hayvan borsasını kapattılar. Bu yıl üçüncü defadır hayvan borsası kapatılıyor. Bir hafta 10 gün öncesinden duyuru yapılması lazımdı ki hayvan borsası kapanıyor diye. Ona göre bizlerde tedbir alacaktık. Besicilerin elinde 100 hayvan var, kimilerinin elinde 500 hayvan var. Herkes borçludur şuan, bir hafta 10 gün sonra insanlar arasında kavgalar olacak, çünkü ödemeler yapılamıyor. Yetkililere sesleniyoruz, biran önce hayvan borsası açılsın."

Diğer bir üretici Aslan Dursun ise, "Temsilen birkaç kişi yetkililer ile görüşmeye gitti ama şuana kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Hayvan borsasında toplandık daha sonra buraya geldik ama bir açıklama yok. Şuan da yapılan ranttır, Ağrıyı kötülemeye çalışıyorlar, Ağrı'nın müşteri potansiyeli var onu düşürmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu. (İLKHA)