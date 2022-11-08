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Ekonomi Ağrı domatesi Antalya'ya rakip olacak! 10 bin tonun üzerinde üretim, ihracat bekliyoruz
Ekonomi

Ağrı domatesi Antalya'ya rakip olacak! 10 bin tonun üzerinde üretim, ihracat bekliyoruz

AK Parti'li Çelebi, Ağrı'da 1925 rakımda üretilen domatesleri tanıttı: "Gelecek yıl Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:25:00 - 2022-11-08 09:38:17
Ağrı domatesi Antalya'ya rakip olacak! 10 bin tonun üzerinde üretim, ihracat bekliyoruz

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte domates üretimi yapıldığını belirterek, "Gelecek yıl Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek rakımına sahip ilinin Ağrı olduğunu söyledi. Ağrı'da sıfırın altında 35 dereceyi bulan soğukların yaşandığını kaydeden Çelebi, bu soğuk havada Antalya'ya rakip olabilecek, organik domates yetiştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kapsamda hazırlanan projeye verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Çelebi, "Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde, Adana'ya, Antalya'ya rakip olabilecek, jeotermalle, organik domates yetiştirecek." diye konuştu.

"GELECEK YIL 10 BİN TONUN ÜZERİNDE DOMATES BEKLİYORUZ"

Domateslerin Diyadin OSB Merkezi'nde üretileceğini ifade eden Çelebi, 2023 yılı sonu itibariyle merkezde, 140 dönümü domates üretimine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Çelebi, şunları kaydetti:

"Seracılık, bundan sonra Ağrı'da domatesle o bölgenin kalbi olacak. İş adamlarına seslenmek istiyorum: İş adamlarımızın da o bölgelere yatırım yapmaları lazım. Şu anda 11 ay üzerinden bir üretim var. Yazın 2 bin tona yakın yapılmaktadır. Kış olunca 1,5 ton. Total olarak beklenen 4,5 ton. 40 dönüm üzerine. 40 dönüm daha ekledik oraya. Gelecek yıl Ağrı'da, Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz."

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Türkiye hangi ülkelere domates ihraç ediyor?

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk yarısında 44 milyon 619 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Romanya'yı 34 milyon 652 bin dolarla Ukrayna ve 24 milyon 523 bin dolarla Almanya izledi. Rusya'nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılıyor. (AA- 9 Tem 2022)

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