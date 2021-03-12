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Gündem Ağrı deprem fay hattı nereden geçiyor? Ağrı son dakika haberleri
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Ağrı deprem fay hattı nereden geçiyor? Ağrı son dakika haberleri

Son dakika haberi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ağrı’da meydana gelen deprem sonrası Ağrı deprem fay hattı nereden geçiyor? Ağrı fay hattı nereden geçiyor? Ağrı fay hattı nerede? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:23:00 - 2021-03-12 09:23:52
Ağrı deprem fay hattı nereden geçiyor? Ağrı son dakika haberleri

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Ağrı’da fay hattı nereden geçiyor?

Ağrı deprem fay hattı nereden geçiyor?

Bölge Kuzey Anadolu Fay Zonu ile  Doğu Anadolu Fay Zonlarının  dışında, Ağrı bölgesi  yerel fay sistemleri içersinde yer alır. Bölgede tanımlanmış diri faylar mevcuttur (Şaroğlu ve diğ., 1992). Bu faylar, Balık Gölü Fayı, Doğubayazıt Fayı, Iğdır ve Ağrı Fayları olarak adlandırılır. Depremin dışmerkezi, Doğubayazıt Fay Sisteminin kuzeyi ile Iğdır Fay sisteminin güneyi arasında yer almaktadır. Bölgede genelde K-KB gidişli aktif tali kırıklar bulunmaktadır. Ağrı-Doğubayazıt –Iğdır üçgeni arasında kalan bölgede tali kırıklar çok parçalı olup, zaman zaman M=5.0-5.5 büyüklüğünde depremler üretebilirler.

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