Ağrı Belediyesi'ne 10 kadın şoför aranıyor!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye bünyesindeki toplu taşıma araçlarına 10 kadın şoför alınacağını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda belediye bünyesindeki otobüslere on kadın şoför alınacağını duyurdu.
"Bu güzel otobüslerimizi kullanabilecek 10 bayan kaptan arıyoruz." diyen Başkan Sayan, "Ağrı’da oturan cesur ve yetenekli bayan kardeşlerimizin müracaatını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.