Ağlayıp gitmişti ve şimdi geri dönüyor!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibi Glasgow Rangers ile görüşmelere başladı kaydedildi.

Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelişinin ardından transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi. Siyah beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz için temasa geçti.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibiyle bu sezon 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.