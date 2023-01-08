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Gıda Ağlayan pasta nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi:
Gıda

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi:

Kremasıyla dikkatleri çeken, damakları şenlendiren ağlayan pastayı hazırlamak isteyenler 'Ağlayan pasta nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 19:03:00 -
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi:

Hem leziz hem de kolay bir pasta tarifi mi arıyorsunuz; işte, ağlayan pasta tarifi

Kolay ağlayan pasta tarifi:

Malzemeler

Kek için:

  • 4 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 1 vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı un

Keki ıslatmak için:

  • 1,5 su bardağı süt

Üzeri için:

  • 2 paket krem şanti
  • 2 çay bardağı süt (Krem şanti için)
  • 1 paket hazır çikolata sos
  • 2,5 su bardağı süt(500 ml çikolata sos için)

Ağlayan pasta nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Karışım köpük köpük olunca süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edin.

Tüm malzemeleri mikserle iyice çırpın.

Bir cam tepsiyi fırçayla iyice yağlayın.

Keke hamurunu tepsiye boşaltın.

Keki önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Keki fırından alın ve oda sıcaklığındaki sütü kekin üzerine gezdirin.

Sıcak kek böylece sütü hızla çekecetir.

Keki soğumaya bırakın.

1 paket hazır çikolata sosu ve 2,5 su bardağı sütü tencereye alın.

Sos koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Çikolata sosun ardından bir kabın içerisine krem şanti ve sütü alıp çırın.

Kek iyice soğuduktan sonra kekin üzerine krem şantiyi yayın.

Ardından iyice soğuyan çikola sosu, krem şantinin üzerine gezdirin.

Pastayı buzdolabına kaldırın.

Tatlınızı en az 2 saat buzdolabında soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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