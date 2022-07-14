Ağlanacak hallerine gülüyorlar! İstanbullular Ekrem'le böyle kafa buldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna oturmasının ardından mega kent adeta yaşanmaz duruma geldi.

Yaşanmaya olaylar yaşandı

İstanbullular; İmamoğlu döneminde raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü. Neredeyse hemen her gün yollarda alev topuna dönen İETT otobüsleri, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için adeta bir tehdit haline geldi.

Tatil yapmaktan geri durmuyor

Vatandaşın işini kolaylaştıracak çözümlerle hizmet üretmesi gereken İmamoğlu, imza attığı rezilliklerden utanmayıp tatil yapmaktan geri durmuyor.

Normal zamanlarda İBB’ye ait tekneleri ulaşım aracı olarak kullanıp İBB’ye ait konakları mesken tutarak keyif çatan CHP’li İmamoğlu, kar felaketlerinde ve sel baskınlarında ise ya balıkçıda ya da tatilde oluyor. Bay Ekrem tatil keyfini bozup başkanı olduğu şehre dönmemekte direnirken, devlet; bakanıyla, valisiyle halkın yardımına koşuyor.

Sel nedeniyle evleri balçıkların kapladığı, sokakların moloz yığınlarıyla dolduğu, kaldırımların büyük hasar gördüğü megakent İstanbul’un birçok noktasında hasar giderme çalışmaları Vali Ali Yerlikaya koordinesinde devam ederken esas vazifeli isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hâlâ tatilini bitirip şehre gelmedi. İstanbul’u çamura saplayan selin yaşandığı gün Muğla Fethiye’de tatil yapan İmamoğlu’nun İstanbul’a dönmek yerine önce Göçek’e, ardından Bodrum’a geçiş yaptığı öğrenildi. Tatilde gününü gün eden İmamoğlu’nun İstanbul’daki felaketi umursamadı.

Ağlanacak hallerine gülüyorlar!

Ekrem İmamoğlu'nun "her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırdığı İstanbullular ağlanacak hallerine gülüyor. Mega kentte yaşayan vatandaşlar, yaşanan felaketlerde kendilerini umursamayarak soluğu tatillerde alan İmamoğlu için "aranıyor" ilanı verdi.

Hazırlanan görselde Ekrem İmamoğlu'nun vukuatları da yer aldı.