Ağızdan su gelmesi nedenleri nelerdir?

AĞIZDAN SU GELMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Ağızdan su gelmesi genellikle bebeklerde görülen ama bahsettiğimiz gibi belli bir yaş sınırlaması olmayan bir durumdur. Ağızdan gelen suyun birçok nedeni mevcuttur.

Ağız Açık Uyumak: Sinüzit hastalığı etkisiyle ağız açık uyuma durumu gözlenir. Burun tıkanık durumda olduğu için ağızdan nefes alınır. Bu durum uyku sırasında aşırı tükürük üretimi tetiklenip, ağızdan su akmasına yol açar. Ağız açık uyuma alışkanlığının oluşmasının birçok etkisi olabilir. Bunlar; alerjik rinit, uyku apnesi ve tonsilit gibi rahatsızlıklardır.

Yanlış Uyku Pozisyonu: Mide üzerinde uygulanan baskı yani yüzükoyun yatmak, diğer bir deyişle mide üzerine yatma durumunda tükürük üretimi artar ve ağızdan su akma olarak dışarı yansıtılır. Yüzükoyun yani mide üzerine yatmanın farklı sakıncaları da vardır. Pek tavsiye edilmeyen uzun vadede tehlikeli bir alışkanlıktır.

Diş Problemleri: Diş problemleri olarak gösterilebilecek en önemli etken diş etlerinde oluşan iltihaplanmalardır. Diş çürümesi ya da diş çıkarma olaylarında da ağızdan su gelmesi gözlemlenebilir. Bu durumda tükürük üretimi artar ve ağızdan su gelmesi olayı görülür.

Alerji: Alerjik tepkileriniz çoksa yani toza, polene ya da herhangi bir şeye alerjiniz varsa; vücudunuzda diğer insanlara oranla daha fazla histamin hormonu, mukus ve tükürük üretilir. Bu durumda da ağızdan gelen su nedeninizin alerjik tepki gösterdiğiniz zaman olması beklenir.

Reflü: Öncelikle reflü nedir diye soracak olursanız; genel olarak mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması durumunda oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık sonucunda vücutta birtakım değişiklikler oluşur. Bunlardan bir tanesi de ağızdan gelen su olayıdır. Reflü hastası olan bir insanın tükürük bezleri diğer insanlara göre daha hızlı çalışır. Uyku sırasında yutkunma durumu en aza indirgendiği için ağızdan dışarıya su olarak akabilir.

Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı etkilerinden bir tanesi de yutkunma mekanizması bozukluğudur. Yutkunma mekanizmasının bozulması da tükürük bezlerinden gelen suyun yutkunmadan ağızdan atılmasına sebebiyet verir. Bu durumda ağızdan su gelir, uyku sırasında akıntı olabilir.

Diş Çıkarma: Diş çıkarma döneminde olan bebek ve küçük çocuklarda; ağızdan su gelmesi görülebilen bir durumdur.

İlaçların Yan Etkileri: Genellikle depresyon ilaçlarına ait yan etkilerde görülebilen uyku sırasında ağızdan su gelmesi durumu farklı tür ilaçlarda da gerçekleşebilir. Kullandığınız ilaçlara ait prospektüsü okuyup yan etkileri hakkında bilgi edinin. Ağız akıntınızın sebebi kullanmış olduğunuz ilaç ise doktorunuza danışın.

Sinir Sistemi Bozuklukları: Dawn sendromu, parkinson hastalığı, otizm, alzheimer hastalığı, beyin felci ve benzeri hastalıklarda görülebilen bu durum hastanın tükürüğünü zapt edememesi durumunda ağzından su olarak akmasına neden olur.

Ağız Anatomisinde Problem: Ağızda bulunan fazla diş, kemik yapısı bozukluğu, bademciklerde iltihaplanma veya şişme ve ağız yapısı bozukluğu sebebiyle ağızdan su gelmesi görülebilir.

Kıl Kurdu: Ağızdan gelen su durumuna en çok gösterilen nedenlerden bir tanesi olan kıl kurdu vücutta bulunduğunda tükürük bezlerinin hızlı çalışması etkisini oluşturuyor ve uyku sırasında ağızdan su akmasına neden oluyor. Bu durumdan şüphelenirseniz bir dahiliye doktoruna gidip test sonucunda vücudunuzda kıl kurdu olup olmadığını öğrenebilirsiniz.