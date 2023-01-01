Ağızda dağılan tatlı kurabiye nasıl yapılır? İşte sırrı: En beğenilen, kıyır kıyır bayatlamayan, tatlı kurabiye pratik!

Kurabiye un,yağ, şeker, badem, fıstık gibi malzemelerden yapılan pişmiş bir hamur işidir. Türk mutfağında binbir çeşidi bulunan kurabiyelerin pastanelerde en çok tatlı olanlar satılır. Evde de yapabileceğiniz tatlı kurabiyelerin ağızda dağılan tarifini arıyorsanız doğru adrestesiniz. Kıvamı damaklarda kalacak, çayla beraber efsane olacak bir tarifi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Çocuklarınıza dışarıdan zararlı ürünler bulunan atıştırmalıkları almak yerine evde tamamen kendi ellerinizle yapabileceğiniz bu tarif, tam bir beslenme çantasına koymak için yapılmış. Bu kadar merak ettiğiniz enfes tatlı kurabiyemizin tarifi haberimizin detaylarında kolayca bulabilirsiniz.

AĞIZDA DAĞILAN TATLI KURABİYE TARİFİ:

MALZEMELER

250 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı nişasta

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Tereyağ, pudra şekeri, sıvı yağ ve vanilyayı bir kabın içerisinde ellerinizle homojen olana kadar yoğurun.

Ardından nişasta, un ve kabartma tozunu ilave ederek yoğurma işlemine devam edin.

Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

10 dakika bu şekilde tepside bekletip, 70 derece fırında üstleri beyaz altları çok az pembe olana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...