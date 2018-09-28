Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri nelerdir?

AĞIZDAKİ ACI TADIN BAŞLICA SEBEPLERİ

REFLÜ

Reflü, mide kapağı hastalığıdır. Mide asidi ile buluşan besinlerin mide ağzından yukarı çıkması halinde ağızda acı tat oluşur. Dil, yapısı nedeniyle mideden gelen asitin dilde belirli bir süre kalıcı olmasını sağlar. Dilin arka kısmının diş fırçası veya başka bir aletle temizlenmesi pek mümkün olmayabilir. Dilin arka kısmını temizlemeye çalışmak kusmaya neden olabilir. Eğer reflü nedeniyle ağızda acı tat oluşuyorsa dilinizi ulaşabildiğiniz noktasına kadar temizleyin. Diş fırçası yardımı ile dil üzerindeki asiti temizlemek biraz olsun rahatlama sağlar. Diğer bir önerimiz ise naneli sakız çiğnenmesidir. Sakız çiğneme dil kaslarını çalıştırır ve dilde acı tat bırakan etkenlerden kurtulursunuz.

SİGARA VE ÇAY

Sigara ve çay ağızda acı tat oluşmasının nedenlerindendir. Sigaranın dumanında bulunan katran, zifir ve diğer yabancı maddeler dilde pas oluşturur ve acı tat oluşmasına neden olur. Özellikle çay ile birlikte sigara içilmesi dilde acı tat oluşmasını arttırır. Ağızdaki acı tat oluşumunu azaltmak için çay ile birlikte sigara aynı anda içilmemelidir. Çay ve sigaradan sonra su ile gargara yapılması acı tat oluşumunu azaltır.

SUSUZLUK

Vücut susuz kaldığında tükürük bezleri az çalışır ve tükürük üretemezler. Tükürük üretilmediği zaman ağızdaki bakteriler dışarı atılamaz ve ağızda kuruluk meydana gelir. Bu durum ağızda kötü koku oluşmasına ve dilde acı tat oluşmasına yol açar.

HAMİLELİK

Hamilelik esnasında vücut hormonlarındaki değişimler ve hamilelikte sık oluşan reflü ağızda acı tat oluşmasına yol açar. Hamilelikte ağızdaki acı tadın önlenmesi için aşırı beslenilmemelidir. Öğünler çoğaltılıp porsiyonlar küçültmelidir. Hamilelik döneminde reflü hastalığının oluşma riski fazladır. Bu nedenle hamilelik döneminde aşırı beslenmek mide yanması, boğaz enfeksiyonu ve ağızda acı tat oluşturur.