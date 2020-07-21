Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlayacak.
Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması
YÖK atlas Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları için tıklayın
Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikt e tercih heyecanı yaşayacaklar. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebilecekler.
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