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Eğitim

Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması. 2 Yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2020 ve Ağız ve Diş Sağlığı Başarı Sıralamaları 2020.2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2019 Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:39:00 -
Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite kontenjanlarına dair güncel açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, bu sene üniversitelerin hangi bölümüne kaç öğrenci alınacağı ve devlet ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları belirlendi. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlayacak.

Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK atlas Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans taban puanları için tıklayın

Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikt e tercih heyecanı yaşayacaklar. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebilecekler.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

 

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