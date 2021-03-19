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Sağlık Ağız kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?
Sağlık

Ağız kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?

Ağız kokusu olarak da adlandırılan halitozis, kişinin sosyal hayatını önemli bir ölçüde olumsuz şekilde etkileyen bir sağlık sorunudur. Ağız kokusu gidermek isteyen kişiler evde doğal yollarla ağız kokusunu nasıl giderebileceklerini merak etmekte. Peki, ağız kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:21:00 -
Ağız kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?

Ağız kokusunu bireyin tek başına fark etmesi zor bir durumdur. Ağız kokusunun olup olmadığı öğrenmek için aile fertlerine veya yakın arkadaşlara sormak daha mantıklı bir çözümdür. Günlük olarak ağız kokusunun giderilmesinde genellikle sakız gargara benzeri şeyler kullanılmaktadır. Ama bunlar ağız kokusunu gidermenin sadece geçici çözümüdür. Ağız kokusunu evde doğal yollarla çözmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Evde ağız kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?

1-Karanfil: Karanfil çiğnemek ağız kokusuna çözüm yolları arasında en pratik olanı. Üstelik pratik olduğu kadar da etkilidir.

2-Limon suyu: Limon suyu gargara yapmak veya içme suyuna katarak içmek etkili olan başka yollardan birisidir.

3-Nane: Çiğneyeceğiniz bir tutam nane nefesinizi hızla tazeleyerek ağız kokusunu ortadan kaldırmaya yeter.

4-Sirkeli su: Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke koyarak içmek, mideden gelen kötü kokuyu da bakterilerin üremesini de engelleyerek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur.

5- Rezene: Antibakteriyel özellikte olan rezeneyi çiğneyerek tüketebilirsiniz. Ağız kokusuna doğal çözüm arayanların sürekli olarak başvurduğu bir yöntem.

6- Maydanoz: Maydanoz, temizleyici özelliğe sahiptir. Yoğun klorofil içeriği sayesinde ağızdaki kötü kokulu bileşikleri bastırır ve doğal bir deodorant görevi görür.

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