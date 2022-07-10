Ağız kokusu nasıl geçer? En faydalı çözümler! Ağız kokusu için evde neler yapılabilir?

Acil bir durumla karşılaştığınızda ve yanınızda sakız yokken ne yapabilirsiniz? Sizler için bu tip utandırıcı durumlardan rahatça sıyrılmanız için derlediğimiz yöntemlerin keyfini çıkarın.

Ağız kokusu nasıl önlenir?

Dişlerin arasındaki veya çevresindeki biriken yiyecek parçacıklarının parçalanması bakterileri artırabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Soğan, sarımsak ve baharat gibi bazı yiyeceklerin tüketilmesi de ağız kokusuna neden olabilir. Tütün ürünleri: Sigara içmek hoş olmayan ağız kokusuna neden olur.

Ağız kokusundan kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

Nefesimiz neden kötü kokar?

Ağız kokusu, ağızda biriken bakteriler tarafından oluşturulur. Bir takım kötü alışkanlıklara sahipseniz, ne yazık ki bu bakterilerin işlerini yapmasını oldukça kolaylaştırmış oluyorsunuz.

Ağız hijyeninize ne kadar dikkat ettiğinizi düşünün ve size saymak üzere olduğumuz kötü alışkanlıklar veya sağlık problemlerinden herhangi birine sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

Ağız hijyenini arttırmak için neler yapabileceğiniz hakkında daha önce bir içerik yayınlamıştık. Eğer arzu ederseniz, o içeriğimizi de okuyabilirsiniz.

Gereğinden fazla kükürt içerikli gıda tüketiyorsanız,

Alkol ve sigara kullanıyorsanız,

Gerektiği kadar dişlerinizi fırçalamıyorsanız,

Diş eti hastalığınız varsa,

Stres ve endişe katsayınız yüksekse,

Ağzınızda bir enfeksiyon varsa,

Dişlerinizde çürüme mevcutsa,

Sağlık sorunu olarak kabul edilen problemler için dişçiniz ile görüşün ve kendisini düzenli olarak ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Diğer kötü alışkanlıkları da azaltmaya gayret edin ve size vereceğimiz tavsiyelere uyun.

Ağız kokusunu geçirmek için daha fazla su için

Ağzınızda yaşayan bakterilerin kötü kokuya sebep olan gazları üretememeleri için bol su için ve ağzınızın kuru kalmasına çok izin vermeyin.

Nane, Maydanoz ve Reyhan gibi bitkileri çiğneyin.

Yanınızda küçük miktarlarda nane, maydanoz, reyhan, karanfil gibi bitkiler bulundurmak sizi anlık olarak kurtaracaktır. Dişlerinizi temizlemeyecek olsalar bile hiç değilse var olan kokuyu bastıracaklardır.

Elma Yiyin

Evden çıkmadan bir elma yiyin. Elmanın içeriğindeki maddeler ağız kokunuzu ortadan kaldıracaktır. Ayrıca dişlerinizi de temizleyecektir.

Limon Tüketin

Limon asidik olduğu için ağzınızdaki bakteri miktarını azaltacaktır ve böylece ağız kokunuzu giderecektir. Eğer limonun keskin tadı direkt olarak tüketmenizi engelliyorsa; salatınıza veya içme suyunuza katarak tüketebilirsiniz.

Ağız Temizleme Jelleri Taşıyın

Eğer ağız kokusu problemi hayatınızın bir parçası haline geldiyse ve sakız çiğnemekten hoşlanmıyorsanız yanınızda ağız temizleme jellerinden bulundurmayı ihmal etmeyin.

Dilinizi Temizlemeyi İhmal Etmeyin

Dilinizde dişleriniz ve diş etleriniz gibi düzenli temizliğe ihtiyaç duyar. Herhangi bir marketten bir dil temizleyici satın alabilirsiniz ve eskidikçe yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Çok zorlayıp dilinize zarar vermeyin ancak günde bir kez uygulayacağınız dil temizliği rutini ile ağız kokunuzdan başka bir sağlık sorununuz yok ise kolaylıkla kurtulabilirsiniz.