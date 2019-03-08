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Ağız kanseri riskine dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kanseri riskine dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 10:03
Ağız kanseri riskine dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kanseri riskine dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.


Diş Hekimi Zafer Kazak, “Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalarda sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi.


Bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dt. Kazak, bu belirtileri şöyle sıraladı:


“Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı, Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar,Ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, Ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, Seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, Çiğneme ve yutma güçlüğü, Dil ve çene hareketlerinde zorlanma, Dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, Alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, Ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıktığında bu lekeler öncü kanser koşulları (ardından kanser görülmesi muhtemel koşullar) olarak onaylanabileceğinden doktor veya diş hekimlerinin dikkatine sunulmaları gerekir.”


Ağız kanseri lezyonlarının başlangıç döneminde ağrısız olduğunu kaydeden Dt. Kazak, “Bu nedenle de ihmal edilebilirler. Kanser ilerleyerek sağlıklı ağız dokularında harabiyet oluşturdukça ağrı şikâyeti de başlar. Kişinin ağız kanserini fark etmesi güç olabilir.Erken tanı için en ufak bir değişiklikte diş hekimine gidilmesi son derece önemlidir. Ayrıca düzenli diş hekimine gitme alışkanlığı erken tanıda önemli rol oynar. Gelişen bir tümör ağrı vermeyebilir ancak yayılarak kanamaya sebep olabilecek ülserler oluşturabilir. Dil kanseri çoğunlukla acı verir ve dilin anormal bir şekilde sert ve bükülmez olmasına neden olur. Düzgün konuşma veya yutkunma zorluğu ve uyuşmuşluk hissi görülebilir” ifadelerini kullandı.


Dt. Kazak, ağız kanseri risklerini azaltmak için yapılması gerekenleri ise şöyle açıkladı:


“Sigara, pipo gibi tütün ürünlerinin kullanmayınız, tütün çiğnemeyiniz, Alkol kullanıyorsanız, aşırıya kaçmayınız, Hem alkol hem de tütün ürünlerini kullanan kişilerde ağız kanseri riski alkol ve tütün ürünlerini kullanmayan kişilere göre 15 kat artmıştır, Meyve ve sebzeden zengin diyetle besleniniz (araştırmalar bu tür diyetin ağız kanseri riskini azaltabileceğini ileri sürmektedir).”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:03
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