Ağız içinde çıkan yaraları doğal malzemeler kullanarak kısa sürede evde tedavi etmeniz mümkün.

Ağız yarası neden olur?

Ağız Yarası: Dental çalışmalar, diş fırçalama, spor, yanak ısırma.

Gıda Hassasiyeti: Çikolata, kahve, yüksek asitli veya baharatlı yiyecekler.

Vitamin ve Mineral Eksikliği: Demir, folik asit, B12 ve çinko.

Hormonal Değişiklikler: Adet sırasında meydana gelenler gibi.

Ağız yarasına ne iyi gelir?

Karbonat

Ağız içi yaralarında en fazla başvurulan yöntem karbonatla yarayı ovmak. Bunun için önce ellerinizin tam anlamıyla temiz olduğundan emin olun. Ardından parmak ucuyla aldığınız karbonatı ağız içinde yer alan yaraya sürerek uygulayın.

Sirke

Karbonattan sonra en fazla başvurulan malzemelerden bir diğeri ise sirke. Ağzınızı sirkeyle gargara yapmak ağız içindeki yaranın da iyileşmesinde büyük yardımcı.

Kekik

Tek yapmanız gereken 1 tatlı kaşığı kadar kekiği ağzınıza alıp yutmadan çiğnemek. Kekik, ağız içi yaralarını geçirmekle kalmaz, yeni yaraların oluşumunu da engeller.

Dut

Dut şurubunun içine bir parça pamuk batırıp yaranın üzerine sürdüğünüzde ağız içindeki yaranızın da kısa sürede iyileşmeye başladığını fark edeceksiniz.

Karanfil

Karanfil hem ağız içindeki bakterileri öldürecek hem de acıyı azaltacaktır.

Limon

Limon suyu da aynı işlevi görüyor ve ağzınızı yaralardan temizliyor. Tek yapmanız gereken limon suyuyla düzenli olarak gargara yapmak.

Maydanoz

Bol miktarda demir içeren maydanoz yapraklarını çiğnemek de bir başka çözüm.

Antiseptik özelliği taşıyan ayva da bu konuda yardımınıza koşan vitamin deposu meyvelerden. Bir dilim ayvayı yaranın üzerine bastırarak ovmak aradığınız çözüm olabilir.

Tuzlu su

Tüm bu malzemelere ulaşamıyor olsanız bile tuzlu suyla ağız yaralarının iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzu bir çay bardağı suya karıştırın ve bu karışımla gargara yapın.

Ağız içi yaraları için uzmanlardan doğal kür tavsiyeleri

İbrahim Saraçoğlu

Ağız içi yarası İbrahim Saraçoğlu mucize kürü ile kısa sürede iyileştirilebilecek. İbrahim Saraçoğlu B12 vitamini değerinin ölçülmesini öneriyor. Anadolu’da yoğurt otu olarak bilinen bitkiyi alıp bitki çayı olarak içilmesini öneriyor. Bu çay ile gargara yapılmasının da etkili olduğunu ekler. Ayrıca limon ile gargara yapılmasının da ağız içi yaralarını iyileştirmede etkili sonuçlar verdiğini belirtir.

Feridun Kunak

Ağız içinde oluşan enfeksiyonları yok etmek için Feridun Kunak da bir kür öneriyor. 1 bardak kaynar suyunu içine 1 tutam papatya ekleyin. 1 çay kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı adaçayı da ilave edin. Yarım çay kaşığı tuzu da suyun içine ekledikten sonra güzelce karıştırın. Bu malzemelerin tamamı doğal antibiyotiktir. Bu suyu süzün ve gargara olarak uygulayın. Ağız içinde 1 dakika kadar çalkaladıktan sonra tükürün ve su ile yıkayın. Düzenli şekilde uyguladığınızda ağız içi iltihaplarını yok edebilirsiniz.