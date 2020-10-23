Ağız gargarası ve burun banyosu koronavirüsleri 30 saniyede öldürdü

Journal of Medical Virology'de dergisinde yayımlanan ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, çeşitli ağız gargaralarının ve kişisel temizlik maddelerinin insanlara bulaşan corona virüsleri etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen deneylerde yüzde bir bebek şampuanı içeren bir burun solüsyonunun iki dakika sonra corona virüsleri etkisiz hale getirdiği görüldü. Bununla birlikte, ağız gargarası ürünlerinin ise aynı miktardaki virüs seviyesini 30 saniyeden daha kısa bir sürede öldürdüğü açıklandı.

Yeni tip koronavirüse karşı test edilmedi

Araştırmanın çeşitli medya organlarında yayımlanmasının ardından sosyal medyada ağız gargarası yapmanın ve şampuanla burun banyosu yapmanın pandemiye neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) öldürebileceğine dair bir kanı oluştu. Ancak uzmanlar, söz konusu testlerin laboratuvarda yapıldığını, yani insanlar üzerinde deneme yapılmadığını ve yeni tip corona virüse karşı test edilmediği konusunda uyardı.

Bununla birlikte bilim insanları, Covid-19’un sadece ağız ve burunda bulunmadığını açıkladı. Yeni tip corona virüs, bir solunum virüsü olarak kabul ediliyor ve solunum yolundaki hücreleri etkiliyor. Ağız gargarasının nefes borusuna ve akciğerlere ulaşmadığı düşünüldüğünde uzmanlar, bunun anlamlı bir hareket olmayacağını açıkladı.

Sosyal mesafe ve maske gibi tedbirler bırakılmamalı

Diğer taraftan araştırmacılar, insanların ağız gargarasını sosyal mesafe ve yüz maskesi takmaktan kaçınmanın bir yolu olarak görmemesi konusunda kesin bir dille uyardı. Uzmanlar, ağız gargarası ve burun banyosunun başka birinden virüs bulaşmasını engelleyeceğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığını ifade etti.

Mayıs ayında ise İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi’nde yapılan farklı bir araştırmada, ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü öldürerek Covid-19’a karşı koruma sağlayabileceği iddia edilmişti.

DSÖ reddetti

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız gargarasının Covid-19'a neden olan SARS CoV-2'nin enfeksiyonunu önleyebileceği önerisini 6 Şubat’ta Facebook'tan yaptığı paylaşım ile reddetmişti. DSÖ, tarafından yapılan açıklamada, "Ağız gargarasının yeni tip corona virüsten koruduğuna dair bir kanıt yok. Bazı markalara ait ürünler, tükürükteki belirli mikropları birkaç dakikalığına etkisiz hale getirebilir. Ancak, bu durum sizi Covid-19 enfeksiyonundan koruyabileceği anlamına gelmez" denildi.