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Gündem Ağır sözler: Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu için bakın neler demiş neler!
Gündem

Ağır sözler: Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu için bakın neler demiş neler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, laikçi Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu mesajı, Bekir Coşkun'un ifadelerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:37:00 -
Ağır sözler: Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu için bakın neler demiş neler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, laikçi Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

Bekir Coşkun için mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Gazetecilik mesleğine, demokrasimize kattıkların için binlerce kez teşekkürler... Seni hiç unutmayacağız Sevgili Bekir Coşkun..." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajının tamamında şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye, basın camiasının duayen isimlerinden Bekir Coşkun'u kaybetti. Öncelikle, kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.
Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız.
Bekir Coşkun gazeteci ve sanatçı kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir “Hayvan Hakları Savunucusu” idi. 4 Ekim 2020 tarihli son yazısını da onlara ayırmıştı.
Ama belki de bize vedası, 30 Eylül 2020 tarihli köşe yazısında saklıydı. O gün;

“Yazı bilmem
Yazarım yazı bilmem
Bu yaz böyle geçti
Gelecek yazı bilmem…” demişti."

Coşkun, Kılıçdaroğlu'na neler demiş neler!

Öte yandan Bekir Coşkun'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki isyan yazıları akıllara geldi. Coşkun, Kılıçdaroğlu'na ağır ifadelerde bile bulunmuştu.

 

İşte Bekir Coşkun'un o ifadeleri: 

2 Kasım 2014: "CHP, dünya basınında alay konusu"

"Dört seçim kaybetmiş, önümüzdeki seçimi kazanma şansı asla olmayan iki parti başkanına bırakılamayacak kadar ciddidir durum… Yeni liderler lazım…

CHP: Hukuksuzluğu, çağ dışılığı ve şaibeleri dünya basınında alay konusu olan bir iktitar karşısında oy kaybeden bir başka ana muhalefet partisi var mıdır dünyada?.. Birleşme kampına giderken, yolda milletvekili “Sizden parti olmaz” diyerek istifa etti daha dün… Ya da “Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Türkiye'yi güzel idare eder” diyen bir tek kişi var mı çevrenizde mesela… Bir bakın…"

24 Aralık 2014 - Sözcü'ye verdiği röportaj: "Kemal Bey bana 'Seçimi kazanma şansımız yok' dedi"

"Ge­çen­ler­de bir ye­mek­te bir ara­ya gel­dik Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile. Ben Ke­mal Be­y'­e; 'Se­çim­de şan­sı­nız var mı?' di­ye sor­dum. 'Yo­k' de­di. Ken­di­si de­di bu­nu. 'Biz ik­ti­dar olu­yo­ruz di­ye­bi­lir mi­si­niz?' de­dim. 'Di­ye­me­m' de­di. Bu as­lın­da umut­suz­lu­ğu­mu da­ha çok ar­tırdı. Şim­di tek umu­dum ne bi­li­yor mu­sun? Ben bu­gü­ne ka­dar ne de­sem ter­si çık­tı. Bu­gün di­yo­rum ki; 'Ke­mal Bey se­çi­mi ka­za­na­ma­ya­cak.' İn­şal­lah ka­za­nır. Ama za­ten Ke­mal Bey ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak! Uzun sü­re ina­na­ma­ya­cak! Şok fi­lan ge­çi­re­cek hat­ta."

21 Nisan 2017: "İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı"

"2019'da bu referandumun uygulamaya geçmesi için yine sandık var önümüzde…Dokuzuncu kez kaybetmeyi mi beklemeliyiz?..

İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez
seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı…
Bu aynı anda verdiğimiz hukuk
mücadelesine engel değil…

Umutlarımız boğazlarımızda
düğümlü…
Her birimizin içinde kıyametler
kopuyor…
Kaç gecedir gözlere uyku girmedi…"

25 Temmuz 2018: "Yüzsüz"

"Yıllardır Türkiye'yi AKP'ye teslim eden 9 büyük yenilgiden sonra, partinin önünde oturma eylemi yaptılar, gitsin diye… Kimi önde gelenler kendileri istifa ettiler, anlasın diye… Yoluna yüzlerce “git” pankartı astılar, görsün diye…
Tınmadı…
“Böyle gitmez, bir çare bulalım” diyenler kurultaya gitmek istiyorlar…
“Kurultaya da gitmem” diyor…

Sonuçta Meral Akşener, siyasi ahlakın en çarpıcı örneğini vererek, insanların yüreğinde daha çok değer kazanırken…
Kemal Bey yerlerde…
Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var:
Yüzsüzlük…"

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