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Aktüel Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:59:35 -
Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.
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