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Yerel Ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu
Yerel

Ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 23:00:00 -
Ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinden hasar alan 4 katlı bir binada meydana gelen göçük paniğe neden oldu.

Olay, 21.00 sırlarında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özbek Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinden hasar alan 4 katlı bir apartmanın dış cephesinde göçük meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde apartmanda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı apartmanın bulunduğu sokak binanın çökme riskine karşın geçişlere kapatılırken, sakinlerinin kent dışında bulunduğu öğrenilen apartmanın önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.

 

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