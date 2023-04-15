Ağır hasarlı binada hırsızlık yapan 2 şahsı...

Konuya ilişkin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "13.04.2023 günü ilimiz Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan ağır hasarlı binada ikamete ait bir daireden hırsızlık yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine, 'Evden Hırsızlık' konusuna ekiplerimizce ivedilikle olaya müdahale edilmiş ve gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

13 Nisan günü Asayiş Şube Müdürlüğünce soruşturmanın genişletilmesi neticesinde konuyla ilgili yapılan fiziki çalışmalarda bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı görüntüleri üzerine, görevlilerimiz tarafından binaya girdikleri belirlenen ve ikamete ait daireden 1 adet klima motorunu çaldıkları görüntülenen şüphelilerin kimlik tespiti yapılmıştır. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen iki şüpheli şahıs M.K. (31) ve R.D.'nin (30) adreslerine yapılan operasyonda suç unsuru klima motoru ile birlikte görevlilerimiz tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu hırsızlık olayına ait ele geçirilen 1 adet klima motoru ise ikamet sahibi S.İ. isimli mağdur şahsa teslim edilmiştir." denildi.

"Evden Hırsızlık" suçundan sevk edilen M.K. ve R.D. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)