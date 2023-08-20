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Gündem Ağır hasarlı bina yıkılırken çökünce hayatını kaybetti! Gaziantep'ten üzen haber
Gündem

Ağır hasarlı bina yıkılırken çökünce hayatını kaybetti! Gaziantep'ten üzen haber

Yeniakit Publisher
2023-08-20 15:31:00 -
Ağır hasarlı bina yıkılırken çökünce hayatını kaybetti! Gaziantep'ten üzen haber

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü. Enkazın altında kalan vinç operatörü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Gaziantep’te devam eden çalışmalar kapsamında Üniversite Bulvarı’ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için de yıkım kararı verilmişti.

Üzen haber!

Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. 

Yapılan çalışmada iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, sosyal medya hesabından acı haberi şu mesajla duyurdu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün, saat 10.21 sularında Binevler mahallesinde, kontrollü yıkım esnasında bir binada göçük meydana gelmiş; bir iş makinası operatörünün göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine #AFAD, @EmniyetGM, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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