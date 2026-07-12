  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Mustafa Çiftçi’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Hakkında yakalama kararı var: Hüseyin Can Güner'in nerede olduğu ortaya çıktı Akım öyle değil böyle olur! Kur’an kursuna çocuk akını Boykot markalar Türkiye'de imparatorluk kurdu! Hastaneye kaldırılmıştı: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi CHP'liler öve öve bitiremedikleri Erdal Beşikçioğlu'na kılıç çektiler! 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen hadsize soruşturma: Yine CHP yine şehitlere saygısızlık Deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı ama... Tatilciler dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı 10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü Avukat, neler yapmış neler! Bu da “Ankara’da dayım var” soygunu
Yerel Ağır cezalara aynen devam: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza! 1930'larda bebekli annelere dahi yol vermeyen Avrupalılar ağır cezalarla adam edilmişti.
Yerel

Ağır cezalara aynen devam: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza! 1930'larda bebekli annelere dahi yol vermeyen Avrupalılar ağır cezalarla adam edilmişti.

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağır cezalara aynen devam: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza! 1930'larda bebekli annelere dahi yol vermeyen Avrupalılar ağır cezalarla adam edilmişti.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 0,57 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 225 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Son günlerde uygulanan ağır cezalar ufak bir azılık tarafından eleştirilse de unutulmamalıdır ki bugün yayaya aşırı duyarlı olan Avrupa halkı 1930'larda bebek arabalı yayalara bile öncelik vermiyordu. Batı'da disiplin, ağır cezalar ile gelenek haline geldi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 0,57 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 225 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Son günlerde uygulanan ağır cezalar ufak bir azılık tarafından eleştirilse de unutulmamalıdır ki bugün yayaya aşırı duyarlı olan Avrupa halkı 1930'larda bebek arabalı yayalara bile öncelik vermiyordu. Batı'da disiplin, ağır cezalar ile gelenek haline geldi.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu

'Yılanı öldürdüm' videosu paylaştı 22 bin TL ceza yedi
'Yılanı öldürdüm' videosu paylaştı 22 bin TL ceza yedi

Yerel

'Yılanı öldürdüm' videosu paylaştı 22 bin TL ceza yedi

18 yıl 8 ay ceza almıştı! Betül’ü bıçaklayan sanığa tahliye kararı
18 yıl 8 ay ceza almıştı! Betül’ü bıçaklayan sanığa tahliye kararı

Aktüel

18 yıl 8 ay ceza almıştı! Betül’ü bıçaklayan sanığa tahliye kararı

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23