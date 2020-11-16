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Ekonomi AGİ ne kadar olur? 2021 asgari ücret AGİ zammı
Ekonomi

AGİ ne kadar olur? 2021 asgari ücret AGİ zammı

2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret belli oldu mu? AGİ 2021 miktarına ilişkin son gelişmeler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:46:00 -
AGİ ne kadar olur? 2021 asgari ücret AGİ zammı

2021 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı mı yapılacak? 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

AGİ 2021 belirlendi mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde 2021 yılı asgari ücret artışını belirlemek için çalışmaya başlayacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek.

Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak.

Asgari ücretli çalışanların gözü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine çevrildi. 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak merak eden vatandaşlar, görüşmelerden çıkacak sonuçları heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu merak eden vatandaşların beklentisi üzerine Bakan Selçuk kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika asgari ücret zammı açıklaması yaparak asgari ücretli çalışanların gündemi oldu.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu. 2019 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL verilmeye başlanmıştı.

 

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