AGD'yi tecavüzcülükle suçlamıştı! Saadetlilerden CHP'li Yıldırım'a tepkiler dinmiyor
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası üzerinden birçok tarikat ile derneği hedefe koyan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki yağdı. CHP'li Kaya'nın AGD'yi de taciz ve tecavüzcülükle suçlaması Saadetlileri ayağa kaldırdı.
Yeniakit.com.tr
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan kız çocuğunu 6 yaşındayken evlendirdi iftirası üzerinden birçok cemaat ve derneği hedef gösterdi.
CHP'li Yıldırım, sıraladığı dernek ve cemaatleri tecavüzcülükle suçlarken, son seçimde kendilerine oy veren Süleymancıları saymadı.
AGD'yi de hedef gösterdi!
Yıldırım'ın taciz ve tecavüzcülükle suçladı yapılar arasında Anadolu Gençlik Derneği de yer aldı.
Kıranşal'dan tepki!
Saadet Partisi cephesinden CHP'li Yıldırım'a çok sert tepkiler gösterilirken, bir tepki de Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal'dan geldi.
CHP'nin ruhunu özetleyen Kıranşal, "Alimlerimizi astınız, medreselerimizi kapattınız, başörtümüzü ve İmam hatiplerimizi engellediniz ama bitiremediniz! Şimdi bizi mi tehdit ediyorsunuz? Güldürmeyin adamı." ifadelerini kullandı.